"أوقاف الأقصر" تنهي استعداداتها لفرش 3 مساجد قبل شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إنهاء استعداد المديرية لفرش 3 مساجد بالسجاد الجديد من الوزارة، وذلك قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تتشرف مديرية الأوقاف بالإعلان عن انتهاء استعداداتها لفرش عدد 3 مساجد على مستوى المديرية، وهى كالتالى:- (مسجد التقوى بنجع حسان بالزينية قبلى بالزينية - مسجد الرحمن - على عطية - بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر - مسجد الخليل - خليل العمارى - بالكرنك بمدينة الأقصر)، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى إعمار بيوت الله تبارك وتعالى مبنى ومعنى.

فيما انطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، بفعاليات المرحلة الثانية لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تم إجراء حملات نظافة مكثفة فى عدد من المساجد بإدارات الأوقاف المختلفة، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، أنه تم بدء المرحلة الثانية من أعمال حملات التعقيم والتجميل للمساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، والتي إنطلقت بدءاً من 13 فبراير الجارى بكافة مساجد الأقصر، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، موضحاً أنه تم تنظيم حملة تعقيم المساجد بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.