وزير الأوقاف وسفير الكويت يتفقدان معرض مكتبة معسكر "أبو بكر الصديق" بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، معرض مكتبة معسكر "أبو بكر الصديق" الثقافية اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وسارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وعدد الطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي.

وخلال الزيارة أشاد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية والطلاب الوافدون المشاركون في المعسكر بإصدارات الأوقاف العربية والمترجمة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنوع إصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعمق التناول العلمي، مع يسر أساليب الصياغة التي تتميز بها إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.