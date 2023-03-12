أوامر بإجلاء أكثر من 8500 شخص في كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية

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أصدرت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أوامرها بإجلاء أكثر من 8500 شخص بعدما تسببت العواصف الشتوية في فيضان نهر "باجارو" وتصدع السد المقام على ضفافه.



وأفادت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية صباح اليوم الأحد بأن أكثر من 8500 شخص يعيشون عبر مقاطعة مونتيري في الساحل الأوسط بالولاية تلقوا أوامر الإخلاء في وقت متأخر من أمس السبت، من بينهم ما يقرب من 1700 ساكن كثير منهم من عمال المزارع اللاتينيين.



وقال مسئولون بالولاية إن تصدع سد باجارو يبلغ عرضه حوالي 100 قدم (30.48 متر) بينما توجهت أطقم العمل من باب إلى باب منذ أمس الأول لحث السكان على المغادرة قبل هطول الأمطار، لكن البعض ظلوا واضطروا إلى انتشالهم من مياه الفيضانات في وقت مبكر من أمس. وأنقذ المستجيبون الأوائل وقوات الحرس الوطني بكاليفورنيا أكثر من 50 شخصا بين عشية وضحاها. فيما أظهر أحد مقاطع الفيديو أحد أفراد الحرس يساعد سائقا على الخروج من سيارة محاصرة بالمياه من جميع النواحي.



من جانبه، كتب لويس أليخو رئيس مجلس مقاطعة مونتيري - على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - "كنا نأمل في تجنب ومنع هذا الموقف، لكن السيناريو الأسوأ وصل مع فيضان نهر باجارو وتصدع السدود في منتصف الليل تقريبا". ووصف أليخو الفيضانات بأنها "هائلة"، قائلا "إن الأضرار ستستغرق شهورا لإصلاحها".



ويفصل نهر باجارو بين مقاطعتي سانتا كروز ومونتيري في المنطقة التي غمرتها المياه منذ أمس السبت، فيما قال مسئولون لـ"أسوشيتيد برس" إن مياه الفيضانات التي دخلت آبار المنطقة قد تكون ملوثة بمواد كيميائية، لذلك طلب من السكان عدم الشرب أو الطهي بماء الصنبور خوفا من الأمراض".. وأشاروا إلى بدء العمل في إصلاح السد. في السياق ذاته، أثر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطقس على أكثر من 17 ألف عميل في مقاطعة مونتيري في وقت متأخر من أمس، وفقا لمكتب خدمات الطوارئ التابع للولاية.