أهالى جهينة يستقبلون محافظ سوهاج بالمزمار البلدى خلال تفقد المستشفى المركزى.. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبل أهالى جهينة غربى سوهاج اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم بالطبل البلدى والمزمار، وذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى جهينة المركزى عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمستشفى، تمهيدا للافتتاح النهائي والتشغيل لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة كافة الأعمال في قطاع الصحة وجميع القطاعات المختلفة على مستوى على مستوى المحافظة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة وممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة والمهندس على الدردير مسؤل المشروعات بالصحة ومدير إدارة مستشفى جهينة المركزى.

ومن جانبه، قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن المنظومة الصحية بمصر تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية بشكل عام، وفى محافظة سوهاج المنظومة الصحية تحظى باهتمام خاص من خلال أعمال التطوير المستمرة فى الوحدات الصحية من والمراكز الطبية وحتى المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة وذلك من اجل خدمة جمهور المواطنين بالمراكز والقرى.

وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أن عملية تطوير النمظومة الصحية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للجميع من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الصحية ومواجهة التحديدات الجديدة فى مقدمتها فيروس كورونا المستجد. ففى مدينة جهينة غربى محافظة سوهاج هناك صرح طبى جديد تم الإنتهاء من اعمال التشطبيات به ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبا والتكلفة الإجمالية للمشروع 230 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والمستشفى تخضع الأن للتشغيل التجربيى من 3 إلى 6 أشهر وتم فتح باب الإستقبال للمواطنين والعمل بالعيادات الخارجية والحضانات والعنايات المركزة علما بأنه بعد إنتهاء الفترة المحددة للتشغيل التجريبى سوف تعمل المستشفى بكامل طاقتها و المستشفى بتصميمها الجديد على مساحة 7500 متر مربع.، وتضم " 85 سرير إقامة مرضى و12 سرير للعناية المركزة بالإضافة إلى 4 غرف عمليات وغرفة قيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي" .

ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، والدور الأول على "العناية المركزة الجراحي والطبي ، قسم العمليات ، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية".

والدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية" والدور الثالث على"قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية" ويشمل الدور الرابع على،"غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".