محافظ سوهاج يفتتح إدارة جهينة التعليمية بتكلفه تصل لـ6 ملايين جنيه.. صور

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز جهينة غربى سوهاج، مبنى إدارة جهينة التعليمية، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و700 ألف جنيه، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والنواب إبراهيم أبودوح، وغاده الضبع ومحمود عبدالعزيز ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة وقيادة إدارة جهينة التعليمية.

وتفقد المحافظ مبنى إدارة جهينة التعليمية، واستمع إلى شرح مفصل عن الإدارة ومحتوياتها، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المساحة الكلية للمبنى تبلغ يقع على مساحة 1500 متر مربع، وقد استغرق تنفيذه 11 شهرا، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من عدد 2 مبنى، حيث يتكون المبنى الأول من دور" أرضى + 2 علوي"، ويشمل صالة خدمة المواطنين، صالة الموظفين، الوكيل، الأمن، الإحصاء والتدريب والتخطيط والمتابعة، مصلية، التوجيه العام والفنى، المحفوظات، الشئون الإدارية، التطوير التكنولوجى، دورات مياه، المكتبة، شئون العاملين، إدارة التدريب، قاعة تدريب". وصالات تقدم الخدمة للمواطنين طبقا للتحول الرقمى.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز لمبنى الإدارة التعليمية بجهينة، مؤكدا أن سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال الأبنية التعليمية، فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة لجميع أطراف المنظومة التعليمية.

ومن جانبه أضاف المهندس السيد أبو عقيل أن المبنى الثانى يتكون من "دور أرضى + 2 علوي"، ويشمل مخزن1، أوفيس، المكتب الفنى، الاستعلامات، إدارة المشتريات، مخزن2، التوجيه المالى، سكرتارية وانتظار، المدير العام والاجتماعات، الشئون القانونية، الخزينة، الشئون المالية، التعليم المجتمعى، وحدة الجودة، الحسابات، قاعة متعددة الأغراض وفيديو كونفرنس والتدريب، التعليم الإعدادى والثانوى، رياض الأطفال والتربية الاجتماعية، الوسائل التعليمية والمعامل، التعليم الابتدائى، الأرشيف والحفظ، قسم المبانى والتعاون الإدارى، التعليم الخاص والرسمى واللغات ورياض الأطفال، ودورات مياه".