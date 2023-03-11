20 مارس آخر موعد للتقديم فى حج الجمعيات الأهلية.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023مـ، وذلك حتى 20 مارس الجارى.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات خلال استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرة الحج هذا العام.

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الموحدة للحج، بعد سدادهم الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكترونى المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة، كما تتم إتاحة التقديم ورقيا من خلال ملء النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها بحد أقصى مرافق واحد من الأقارب، ثم تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية حيث تراجع البيانات مع المتقدمين.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، وأن يكون مسددا للاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.