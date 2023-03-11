وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان معرض "أهلا رمضان" بميدان المديرية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، معرض" أهلاً رمضان"، بمدينة بني سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والذي أقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعارمناسبة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق

وتجول الوزير يرافقه المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الصالون الأخضر،ويضم كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضراوات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، حيث يشارك فى المعرض نحو 20 عارضاَ ويشمل: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الشركة المصرية لتجارة الجملة، وعدد من الشركات والمصانع والسلاسل التجارية.

وأوضح المحافظ، أنه تم افتتاح العديد من المعارض والشوادر المماثلة على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعاروجودة مناسبة، ضمن خطة المحافظة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان من خلال التوسع في تنظيم وإقامة معارض وشوادر بقرى ومدن المحافظة، والتي تتضمنت إقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن و40 شادراً على مستوى القرى الأم، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، للتغلب على نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن.

من جانبه، أشاد الوزير بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكل السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، مشيراً إلى أن جميع المحافظات تقوم خلال الفترة الحالية بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء بتقديم موعد إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام.

وحرص الوزير والمحافظ على تبادل الحديث مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض، للاطمئنان عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، حيث أوضح المحافظ أن المعرض يشهد إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة، مع تطبيق الإجراءات واالتدابير الوقائية وتنظيم الحركة وتجنب الزحام في ظل الإقبال على المعرض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين، بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها والتأكيد على الإعلان عن أسعار السلع ووضع لافتات بأسعار السلع.