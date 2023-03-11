اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير التنمية المحلية يصل بنى سويف لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

السبت، 11 مارس 2023 09:58 ص
وزير التنمية المحلية يصل بنى سويف لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
بنى سويف هانى فتحى

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وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة بنى سويف في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها إلى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة بنى سويف.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة إلي محافظة بني سويف تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة معارض "أهلاً رمضان" والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة .


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