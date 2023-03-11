مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى.. اعرفها

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى تساعد المواطن على خفض فاتورة الكهرباء من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة و عدم الإفراط في استخدامها.
وأوضح الجهاز، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وهى كالأتي:
1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.
4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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