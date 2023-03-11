اليوم السابع
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مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى.. اعرفها

السبت، 11 مارس 2023 08:00 ص
مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى.. اعرفها وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح التى تساعد المواطن على خفض فاتورة الكهرباء من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة و عدم الإفراط في استخدامها.
 
وأوضح الجهاز، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الفرن الكهربائى وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وهى كالأتي:
 
1-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.
2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.
3-تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.
4- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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