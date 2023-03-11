اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 08:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اليوم.. النيابة الإدارية تتسلم ملفات تعيين وظيفة معاون دفعة 2022 لخريجى القانون

السبت، 11 مارس 2023 08:00 ص
اليوم.. النيابة الإدارية تتسلم ملفات تعيين وظيفة معاون دفعة 2022 لخريجى القانون النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ اليوم النيابة الادارية في سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وينتهى التقديم في 28 من الشهر الجارى.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى، إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكترونى 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

 

ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.


النيابة الإدارية

الموقع الالكترونى

معاون نيابة

كليات الحقوق

الشريعة والقانون

كلية الشرطة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة