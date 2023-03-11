الثلاثاء المقبل.. افتتاح الملتقى العلمى الطلابي الأول لكليات جامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تفتتح جامعة المنوفية، الثلاثاء المقبل، الملتقي العلمي الطلابي الأول، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الملتقى يوم الثلاثاء المقبل فى تمام العاشرة صباحا بالادارة العامة لرعاية الطلاب، ويبدأ بافتتاح المعرض العلمي الذى يعرض اعمال وابتكارات الطلاب بقاعة مكتب الاتصال ويتم الافتتاح الفعلى بقاعة الاحتفالات بالادارة العامة لرعاية الطلاب، ويشرف على الملتقى العلمي الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب ومرفت عرفه مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجى.

وعقدت 8 كليات ملتقيات علمية طلابية على مستوى كل كلية في مجال البحث العلمي وتقديم أوراق بحثية لتصعيد المتميزين وفقا للائحة الملتقي، فعقدت كلية التمريض الملتقى الطلابي الأول بها يوم الأحد الماضى وناقشت سبعة أبحاث علمية مع الطلاب ،ويوم الثلاثاء تم عقد الملتقى الطلابي بكلية الطب لمناقشة الابحاث العلمية.

كما شهد يوم الاربعاء ثلاث ملتقيات طلابية الأول بكلية الذكاء الاصطناعى وناقش 4 ابتكارات علمية، والثانى بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ناقش 4 أبحاث علمية ،والثالث بكلية الاقتصاد المنزلى وناقش 3 أبحاث علمية.

وشهد يوم الخميس أيضا ثلاث ملتقيات الأول بكلية التربية النوعية والتى عقدت ملتقى علمى طلابي متميزا تضمن معرضا علميا ومحاضرة تنمية بشرية وورش عمل تطبيقية لمناقشة الأبحاث العلمية المقدمة من الطلاب والتى وصلت إلي 10 أبحاث علمية، وشارك كل من كلية الأعمال وكلية العلوم بمجالى البحث العلمى .

وعلى صعيد آخر، تقدم بمجالى الإبتكارات العلمية وريادة الأعمال أكثر من 50 فريق ليتنافسوا على مستوى الجامعة وتضمنوا 10 كليات وهم الإقتصاد المنزلي والتربية النوعية والذكاء الاصطناعي والطب والهندسة الإلكترونية وطب الأسنان والزراعة والعلوم وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتربية.

وأكد الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه بجامعة المنوفية حيث يهدف إلي إعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع مما يؤهل الطلاب للمشاركة في مجال البحث والنشر العلمي، ويعزز قدراتهم على العمل الجماعي والقيادي والتنافسي.

كما تأتي هذه المنافسات لتشجيع ورعاية الطلاب ذوي الكفاءات العلمية والبحثية، وبناء جسور التواصل العلمي بينهم، وكذلك تهدف الي اثراء مجال البحث العلمي في الجامعات وانعكاسه على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي، لمواكبة التقدم في مجالات التقنيات الرقمية والعمل على تفعيلھا فى تنمية مهارات البحث العلمي والاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة في التواصل عن بعد في تقديم الأبحاث وعرضها .

وأضاف الدكتور فتح الله الشوره مقرر الملتقى، أن الملتقى العلمى الطلابي سيكون نواة للملتقيات القمية ويعد إعدادا للطلاب للمشاركة بالمؤتمرات والملتقيات العلمية و المسابقات المحلية والدولية .