اختيار رئيس جامعة المنوفية طبيبا مثاليا على مستوى الجمهورية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور حسين ندا نقيب أطباء محافظة المنوفية ، عن اختيار الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة المنوفية، طبيبا مثاليا علي مستوى الجمهورية عن عام 2022، وسيقام حفل التكريم بالنقابة العامة للأطباء دار الحكمة في يوم الطبيب الخامس والأربعين.

وتقدم الدكتور عبد الرحمن السباعى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منتسبي كلية الطب والمستشفيات الجامعية بخالص التهاني للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، علي هذا الإختيار الذي يستحقه عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعد فخر وشرف لجميع أطباء كلية الطب جامعة المنوفية جميعا.