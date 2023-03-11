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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالمنيا

السبت، 11 مارس 2023 12:31 ص
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 8 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري في مركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري .
 
وبانتقال الأجهزة الأمنية وفرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم رضيعة وجميعهم يقيمون في قرية صفط الخمار غرب مركز المنيا، وجري نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.
 
انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الدائري، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
 

 


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