وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم فريق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

كرم م سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، القائمين على أعمال القوافل التعليمية الذى جرى تنفيذها على مدار يومين كاملين لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، بحضور بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، إنه جرى تنفيذ المحاضرات بمجموعة من القاعات المجهزة بأحدث الأجهزة والتى تجحت فى إجراءات البث المباشر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لخدمة ودعم جميع الطلاب المستهدفين من القوافل، وقدم الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالقافلة على جهدهم المبذول على مدار يومين فى دعم الطلاب، حيث لاقت المحاضرات إقبالاً كبيراً من الطلاب، مؤكدا على الدور الهام للقوافل فى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى الامتحانات، فضلا عن تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أعلنت أمس الخميس، عن استكمال فعاليات المحطة الــ14 من مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ، والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالى، بالتعاون مع وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا"، في 16 محافظة، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2022_2023، والمحافظات الحدودية وصعيد مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فى بيان له، إنه شارك ضمن الفعاليات علي مدار يومين 9800 طالبًا وطالبة من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بجانب مشاركة طلاب الفرقتين الأولي والثانية من طلاب الثانوية، ذلك داخل القاعات المخصصة (على حريف، ديوان عام مديرية التربية والتعليم، ومدرسة نجيب محفوظ، مدرسة الثانوية الفنية بنات)، وسط إقبال كثيف من الطلاب لحضور الفعاليات من خلال منصّة الفيديو ZOOM داخل 27 مدرسة في نطاق المحافظة .

وأضاف شوقي، أن اليوم الثاني تضمن استكمال فعاليات القافلة التنويرية بعنوان :" البرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا" ، وتسليط الضوء عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية و مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .