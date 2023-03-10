قوافل حياة كريمة الطبية تقدم خدماتها لأهالى قرية الزيات بالوادى الجديد مجانا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال القافلة الطبية المجانية عملها فى تقديم الخدمات الصحية المجانية لأهالى قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية والتى تضم عددا من التخصصات الطبية المهمة بالتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت فى تقديم خدماتها الطبية لأهالى المحافظة فى عدد كبير من القرى والتوابع، كما جرى الكشف على 10791 طالبا من أبناء المحافظة، وتقديم العلاج لـ330 حالة وتشخيص احتياج 76 لإجراء جراحات عيون يتم إجراؤها قريبًا.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد قد أعلنت عن تنفيذ قافلة طبية مجانية مؤخراً ضمن مبادرة حياة كريمة التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، وتستهدف المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا حيث جرى علاج 672 حالة مرضية بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة وصرف العلاج بالمجان على مدار اليومين الماضيين، وتضمنت القافلة 8 تخصصات طبية، وتمت إحالة 18 حالة مرضية لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة.

كما جرى تنفيذ قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية بقرى أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة والتى جرى فيها توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ340 حالة مرضية وإحالة 7 حالات لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات القاهرة، حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية لعلاج المرضى فى تلك القافلة الطبية المجانية.

وقال الدكتور أحمد محروس إن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فيما تواصل مديرية الصحة بالمحافظة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.