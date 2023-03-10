كيف تساعد العدسات التصحيحية في علاج قصر النظر؟

كتب – حسام الشقويرى

قصر النظر هو السبب الأكثر شيوعًا لأخطاء الانكسار عن بعد في جميع أنحاء العالم. نظرًا لارتفاع معدل انتشار قصر النظر على مدى العقود القليلة الماضية، أصبحت المشكلات التي تهدد البصر المرتبطة بقصر النظر الشديد، مثل إعتام عدسة العين، وقصر النظر الجلوكوما، مصدر قلق كبير للصحة العامة. هذا يترك الناس يبحثون عن طرق لتقليل الأعراض ، وفقا لما نشره موقع realsimple

ويتجلى قصر النظر ، المعروف أيضًا باسم قصر النظر ، في العادة بين سن 6 و 14 عامًا. ومع ذلك ، أصبح قصر النظر في مرحلة الطفولة أكثر شيوعًا.

ومن المتوقع أن يزداد عدد المصابين بقصر النظر. بسبب هذا العدد المتزايد باستمرار ، هناك طرق أكثر ابتكارًا للتحكم في قصر النظر يتم تطويرها طوال الوقت ، على سبيل المثال العدسات التصحيحية.

وقصر النظر، هو خطأ انكساري يحدث عندما تفشل عينك في تركيز الضوء بشكل صحيح على شبكية العين، وللرؤية بوضوح ، يجب أن تمر أشعة الضوء من خلالها وتنكسر بواسطة القرنية والعدسة. تقوم شبكية العين بعد ذلك بتحويل الضوء إلى إشارات يتم إرسالها إلى عقلك حيث يتم ترجمتها بعد ذلك إلى صور.

في حالة قصر النظر ، تكون مقلة العين أطول قليلاً من المعتاد من الأمام إلى الخلف. أشعة الضوء التي تخلق الصور التي نتصورها تتركز أمام الشبكية بدلاً من التركيز عليها مباشرة ، مما يجعل الأشياء البعيدة تبدو ضبابية وغير واضحة.

يمكن أن يظهر قصر النظر تدريجيًا أو مفاجئًا ، وغالبًا ما يتفاقم أثناء الطفولة والمراهقة نظرًا لأن عينيك تنمو بسرعة في هذه المراحل.

الأعراض

أكثر الأعراض شيوعًا التي قد تلاحظها هي الرؤية الضبابية عند النظر إلى الأشياء البعيدة. لكن قد تظهر أعراض أخرى بما في ذلك:

رؤية ضبابية أو ضبابية عند النظر إلى أشياء بعيدة

التحديق لمحاولة القراءة

صداع متكرر

ضعف الرؤية في الإضاءة الخافتة

يصعب على الأطفال معرفة ما إذا كانوا يعانون من أعراض قصر النظر لأنك لا تستطيع رؤية ما يرونه ، وليس لديهم إطار مرجعي لما يجب أن تكون عليه جودة رؤيتهم.

عدسات التصحيحية لقصر النظر

لا توجد أفضل طريقة واحدة لتصحيح قصر النظر. ستحدد عيناك وأسلوب حياتك أفضل طريقة لإدارة قصر النظر بالنسبة لك. ومع ذلك ، يمكن لبعض العدسات التصحيحية أن توفر بعض الراحة.