علامات مبكرة لقصر النظر.. منها الصداع وفرك العين

كتبت إيناس البنا

لا يحدث تدهور الرؤية بين عشية وضحاها، ولكن وفقا لموقع "webmd" يحدث بوتيرة تدريجية، لمنع الضرر طويل المدى الناجم عن قصر النظر ، يجب أن تعرف العلامات المبكرة لقصر النظر.

ما هو قصر النظر؟

قصر النظر هو مرض يصيب العين يجعل من الصعب رؤية الأشياء البعيدة جيدًا، ينتج قصر النظر عن كون مقلة العين طويلة جدًا أو أن القرنية منحنية جدًا.

ينتج عن هذا صور ضبابية للأجسام البعيدة لأن الضوء الذي يدخل العين لا يتم تركيزه بشكل صحيح، يتزايد بسرعة بسبب الاستخدام المفرط للأدوات الإلكترونية ، أو القراءة كثيرًا ، أو القيام بأعمال أخرى تضغط على عينيك. يمكن اكتشاف قصر النظر من خلال فحص بسيط للعين وتصحيحه بالنظارات أو العدسات اللاصقة أو الجراحة.



5 علامات مبكرة لقصر النظر الصداع يعد الصداع من أكثر علامات قصر النظر انتشارًا، عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بقصر النظر من الصداع بسبب عدم وضوح الرؤية والتحديق الذي يقومون به لمحاولة الرؤية بشكل أفضل، حدد موعدًا مع طبيب عيون قريب لفحص عينيك لتحديد ما إذا كان الصداع الذي تعاني منه ناتجًا عن قصر النظر.



فرك العيون هل تجد نفسك غالبًا تفرك عينيك؟ إنه أحد الأعراض الشائعة للتطور المبكر لقصر النظر. ومع ذلك ، قد يكون أيضًا بسبب عدوى العين أو إجهاد العين أو التعب، لذلك ، من الأفضل استشارة طبيب عيون لمعرفة ما إذا كان سبب فرك عينيك هو قصر النظر. تذكر ألا تفرك عينيك لأنه قد يؤدي إلى تفاقم حالة عينيك ونقل العدوى والتسبب في تلف عينيك على المدى الطويل.



إجهاد العين قد تصاب بإجهاد أو إرهاق في عينيك عند استخدامها بشكل مفرط، يمكن أن يسبب عدم الراحة ويؤثر على أنشطتك اليومية، قم بزيارة أحد خبراء العيون لتحديد ما إذا كان إجهاد العين ناتجًا عن قصر النظر.



دموع العين قد يكون لديك عيون دامعة نتيجة لقصر النظر، قد يكون أيضًا بسبب التهيج أو الحساسية. ومع ذلك، إذا استمر لفترة طويلة ، فقد يكون علامة على قصر النظر.

قد يتباطأ تطور قصر النظر أو يتوقف إذا لم يرثه طفلك، يجب أن تقلل من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات والانخراط في الأنشطة الخارجية وتناول الأطعمة التي تعزز صحة العين. علاوة على ذلك ، من الممكن أن تزيد حالات معينة ، مثل مرض السكري ، من خطر الإصابة بقصر النظر أو تفاقم حالتك إذا كنت مصابًا بها بالفعل، لا تطيل الفحص مع طبيب العيون في حالة قصر النظر ، لأن قصر النظر طويل الأمد غير المراقب يمكن أن يعطل الشبكية تمامًا ويسبب مشاكل في الرؤية.