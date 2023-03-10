ضبط شخصين روجا للمخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعى بالقاهرة والقليوبية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة، والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب عبر وسائل التواصل الإجتماعى، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تقوم بالترويج للمواد المخدرة، ومن خلال إستخدام التعامل الفنى أمكن تحديد القائمين عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والآيس – 40 بذرة لمخدر الماريجوانا – كمية من مادة MDMA"" – 2 طابع مخدر - كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة – 3 قطع أسلحة بيضاء – جهاز "لاب توب" - رادع غاز "للدفاع عن النفس" – 8 ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى، وكذا ضبط عدد من المواد والأدوات المستخدمة لتصنيع مخدر الآيس، وضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.