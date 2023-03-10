ضبط عناصر إجرامية بتهمة الإتجار فى المخدرات خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتى (قسم شرطة ثالث الإسماعيلية – مركز شرطة فايد) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى ) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :

ضبط عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته ( 20 ألف قرص مخدر لعقار كبتاجون – 2000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" - مبلغ مالى - هاتف محمول ) .

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "شابو " - طبنجة – عدد من الطلقات النارية -2 خزينة – "جراب" طبنجة – عدد 2 جهاز لاسلكى – مبلغ مالى – سيارة لوحاتها المعدنية تخص سيارة أخرى ) .

ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.. وذلك حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول). وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700,000 سبعمائة ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.