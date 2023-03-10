ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ويأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان حزب "الحلم الجورجي" الحاكم سحب مشروع القانون عقب حالة الجدل التي أثارها في المجتمع.

وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسميا "قانون شفافية التأثير الأجنبي" والذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية، وتصنيفها كـ "عملاء أجانب".