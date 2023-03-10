بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، اليوم، الجمعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى " أسوان - القاهرة " بالقرب من مدخل مدينة السباعية بنحو 10 كيلو متر، شمال محافظة أسوان.

ووجه مدير المرفق، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وهم: "عبد الله عصام محمد حسن 19 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وشاذلي مصطفى علي 23 سنة، كدمات وسحجات، وأحمد مصطفى عبد الحفيظ 34 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمود رمضان خالد 25 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، ومؤمن محمد أحمد 32 سنة، مصاب بجروح متفرقة، ومحمد أحمد محمد 32 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وكان شخصا لقى مصرعه وأصيب 4 آخرين، صباح اليوم، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "مرسى علم - إدفو" شمال شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث، ونقل المصابين والجثة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "إدفو - مرسى علم" بالقرب من الكيلو 20 ووجود مصابين وحالة وفاة، ووجه مدير المرفق، الدفع ب3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ومصرع شخص تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.