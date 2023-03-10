مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، صباح اليوم، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "مرسى علم - إدفو" شمال شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث، ونقل المصابين والجثة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق "إدفو - مرسى علم" بالقرب من الكيلو 20 ووجود مصابين وحالة وفاة.

ووجه مدير المرفق، الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ومصرع شخص تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

على الجانب الآخر، تواصل فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، جهودها لليوم الخامس على التوالى فى البحث عن باقى المفقودين فى حادث غرق مركب صغير "قارب" فى مياه النيل بنطاق قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

ونجحت جهود البحث فى انتشال جثتين حتى الآن، أحدهما لطفل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات ويدعى "نعمان عبد الرحمن فتحى"، بعد أن تم العثور على جثته طافية على مياه النيل بالقرب من قرية العطوانى بمركز إدفو، كما تم انتشال جثة لشخص يدعى محمد عبد القادر رمضان، 36 سنة، بعد أن تم العثور عليه بالقرب من موقع حادث الغرق، وجارى البحث عن باقى المفقودين وعددهم 4 أشخاص بينهم طفل صغير.

وشهدت محافظة أسوان، مساء الاثنين الماضى، حادث غرق مركب "قارب" فى نهر النيل، وذلك بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة بالقرب من مدينة كلابشة، بالتزامن مع الطقس السيئ، ودفعت الأجهزة الأمنية بقوات إنقاذ نهرى لانتشال 6 مفقودين تعرضوا للغرق خلال الحادث، وتبين أن الستة هم: أشرف فتحى الزاكى، 35 سنة، ونجله حسن، 5 سنوات، وعمرو حسن محمد، 35 سنة، من قرية أمبركاب، وعبد الرحمن فتحى، 30 سنة، ونجله نعمان، 3 سنوات، ومحمد عبد القادر، 36 سنة.