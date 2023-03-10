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انقطاع المياه عن شرق حلون و15 مايو و4 مناطق أخرى بالقاهرة لمدة 8 ساعات

الجمعة، 10 مارس 2023 10:25 ص
انقطاع المياه عن شرق حلون و15 مايو و4 مناطق أخرى بالقاهرة لمدة 8 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شرق حلوان - منطقة مساكن الضباط بحلوان - حلوان البلد - مثلث حلوان - منشية جمال عبد الناصر - عرب غنيم - المساكن الاقتصادية - منطقة امتداد مدينة 15 مايو)، لمدة 8 ساعات، وذلك بدءًا من الساعة 10 مساءً اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت.
 
وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب انقطاع المياه، نظرًا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين، والمغذية لمناطق (حلوان / 15 مايو).
 
 
وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125، أو التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

مياه الشرب

انقطاع المياه

مدينة 15 مايو

شرق حلوان

عرب غنيم

اليوم السابع بلس



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