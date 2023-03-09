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قطع المياه 8 ساعات عن 9 مناطق بحلوان و15 مايو فى العاشرة مساء غد للصيانة

الخميس، 09 مارس 2023 04:25 م
قطع المياه 8 ساعات عن 9 مناطق بحلوان و15 مايو فى العاشرة مساء غد للصيانة انقطاع المياه
كتب سيد الخلفاوى

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 أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا للقيام بأعمال احلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين والمغذية لمناطق (حلوان / 15مايو)، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شرق حلوان – منطقة مساكن الضباط بحلوان – حلوان البلد – مثلث حلوان – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الإقتصادية – منطقة امتداد مدينة 15 مايو – سجن مايو المركزى).

وأوضحت الشركة أن الانقطاع، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10-3-2023 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت الموافق 11-3-2023.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

ونوهت انه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

 


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