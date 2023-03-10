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التحالف الوطنى للعمل الأهلى:"كتف فى كتف" أكبر مبادرة حماية اجتماعية بمصر

الجمعة، 10 مارس 2023 10:19 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى:"كتف فى كتف" أكبر مبادرة حماية اجتماعية بمصر كتف فى كتف
كتب الأمير نصرى

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قال محمود الحجر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، إن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطنى هى أكبر مبادرة حماية اجتماعية فى مصر والوطن العربى جاءت فى توقيت مناسب، لافتا إلى أنه تم توزيع كراتين مواد غذائية وتنظيم قوافل طبية بمحافظة جنوب سيناء.
 
وأضاف محمود الحجر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه تم توزيع كراتين أخرى فى 16 محافظة وسيتم إطلاق المبادرة يوم 17 مارس فى استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسى بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء التحالف الوطنى.
 
ولفت محمود الحجر إلى أنه يتم تجهيز كراتين مواد غذائية استقبالا لشهر رمضان، وتوزيعها على الأهالى بالمحافظات، موضحا أن تجمع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطنى وتوحيد الجهود فرق بشكل كبير مع مؤسسات المجتمع المدنى والأهالى.
 
تأتي مبادرة كتف في كتف التي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر والعالم العربي أطقلها التحالف الأهلي للعمل الأهلي التنموي ، لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
 
 
 
 

اكسترا نيوز

كتف فى كتف

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الفئات الأكثر احتياجا

الرئيس السيسي



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