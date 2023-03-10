إصابة 10 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 10 مواطنين في حوادث متفرقة للطرق بمحافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة المركزية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربى، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام.

وتلقت شرطة النجدة إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي اسفل كوبرى هوارة اتجاة اللاهون، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام

وشهد طريق قرية الريان اتجاة الحامولي حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين واسفر عن إصابة مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي إبشواي المركزي

وورد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب السيارة الذي وقع على طريق أسيوط الغربي أمام مدخل مدينة العياط، وتبينّ إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، كما تن تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر الحوادث المحار اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.