محافظ دمياط تفتتح معرض السلع الأساسية "أهلاً رمضان" فى عزبة البرج

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء، معرض السلع الأساسية " أهلاً رمضان " بمدينة عزبة البرج ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومحمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية و على الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و دكتور رضا قويطة رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج..

وتفقدت " المحافظ " أقسام المعرض المُقام على مساحة 300 م٢ بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية و الغرفة التجارية وتجار المدينة حيث تضمن سلع غذائية وخضروات وفواكه وأسماك و لحوم ومنظفات، إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومى للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والذى تضمن أشغال يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة، كما حرصت " محافظ دمياط "على التواصل مع العارضين و التأكد من توافر جميع السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم أمام المواطنين.

وأشارت المحافظ دمياط إلى استمرار المبادرات لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه تم افتتاح معارض بمدن دمياط وكفر سعد و فارسكور والزرقا و الروضة و أيضًا قرية الخياطة ..

وثمنت " الدكتورة منال عوض " جهود الجهات المختلفة و التجار المشاركين بتلك المبادرات، لافتة الى ان تلك الجهود تأتى بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق، والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.