محافظ دمياط: السلع الغذائية متوفرة بالأسواق وسيارات يوميا لتوفير الأرز بسعر 15 جنيها

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن جميع السلع الغذائية متوفرة بالأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم، لافتة إلى أنه تم افتتاح عدة شوادر لبيع المواد الغذائية فى مختلف المدن والمراكز وبأسعار تنافسية ومنتجات عالية الجودة تحت إشراف المحافظة والتموين والصحة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد مشكلة فى أى سلعة والمخزون الاستراتيجى كاف، واكدت أن الارز متوفر بالشوادر بسعر 15 جنيه للكيلو، وياموتوفيز يبارات بالميادين وأماكن التجمعات لبيع الأرز بسعر 15 جنيه يوميا وكذلك توافر الارز بجميع الاسواق، وأكدت أن المواطن يحرص على توفير كميات كبيرة من الأرز قبل شهر رمضان، وهو سبب كثرة الطلب على السلعة.

وأوضحت محافظ دمياط ، أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الأسواق طوال شهر رمضان لتوفير السلع وتحديد مواعيد فتح المخابز والتأكد من صلاحية كافة السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق.

وافتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدة معارض للسلع الغذائية "أهلا رمضان" ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة بالمحافظة للاستعداد للشهر الكريم وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المناطق، وتفقدت المعارض التى أطلقتها بمبادرة مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالتعاون مع تجار دمياط، حيث تضمنت المعارض جميع السلع الغذائية والفواكه والخضروات والمجمدات والعطارة والبقوليات والياميش، فضلاً عن وجود أقسام للسجاد والموكيت والملابس والأحذية، حيث اطمأنت "المحافظ" على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مؤكدة على جميع العارضين بالالتزام بالإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد الخصم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه المعارض تأتى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتة إلى أنه تم افتتاح معرض بمدن دمياط وكفر سعد والروضة والزرقاء، وبقرية الخياطة التابعة لمركز دمياط، وفارسكور، كما يجرى إنشاء معارض أخرى بباقى المدن لتوفير السلع وتخفيف العبء عن المواطنين بكافة المناطق.

كما أشادت محافظ دمياط بجهود الجهات المختلفة وتجار المدينة المشاركين بتلك المبادرة لتحقيق التعاون مع أجهزة المحافظة فى تحقيق الأهداف المتعلقة بإقامة تلك المعارض لتاتى بالتوازى مع الجهود المبذولة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها.