"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن الشباب ومكافحة الإرهاب

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب من أجل مصر ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب ومكافحة الإرهاب"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الفنون والثقافة، وذلك بهدف توعية الطلاب بخطورة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، وضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، ومواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب تنمية ثقافة الطلاب ووعيهم وإدراكهم بجهود الدولة للنهوض بالمجتمع المصري ومحاربة الإرهاب بكافة صوره، مؤكداً أيضاً على ضرورة حماية وتوعية الشباب دينياً وتربوياً و أسرياً حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري.

حضر الندوة رئيس الجامعة والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشارة نهي الشقيري بنيابة قسم ثان بسوهاج، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، وجلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، وأحمد صابر مدير قصر الثقافة بسوهاج، وعمداء الكليات وممثلي قصر الثقافة ولفيف من القيادات السياسية والمجتمعية بالمحافظة واعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني على أهمية غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الشباب لما لهم من دور هام في محاربة التطرف والإرهاب، مشيداً بدور طلاب من اجل مصر بالجامعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف الي غرس حب الوطن والانتماء له والاعتزاز به من خلال الاهتمام بالعلم والعمل من اجل رفعة الوطن.

وخلال كلمته تحدث العميد عمرو أبو سحلي عن خطورة الإرهاب وأهدافه فى خلق أجواء من الخوف وإحباط خطة التنمية و مدي خطورته على المجتمع و الشعوب، بالاضافة إلى أسبابه وآثاره السلبية والتي تتسبب فى ظهور العنف بكل أشكاله، وشق صفوف المجتمع ونشر الفتن، وعرض كيفية الكشف والتعرف على القوى الخفية التي تسعى لنشر الإرهاب بين الشباب، مؤكداً ان جميع الأديان السماوية تنبذ العنف وتدعو إلي التسامح والتصالح وتجريم الإيذاء بجميع أنواعه.

وأكدت المستشارة نهي الشقيري على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتوعية الشباب بخطورته على الجميع، وكيف يؤدى إلى تدمير الدول والمجتمعات، وأهمية العمل علي نشر الأمن والأمان والاستقرار لاستكمال مسيرة التنمية.

وقدم جلال أبو الدهب الشكر لإدارة الجامعة علي التعاون الجاد والمثمر في تنظيم فعاليات هذه الندوة التي تهدف الي توعية أبنائنا الطلاب بمخاطر التطرف والارهاب، وعدم الانسياق وراء الأفكار المتطرفة الدخيلة على المجتمع.

وذكر الدكتور حمدي حسنين أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب والتي يكون الهدف منها توعيتهم بضرورة الاعتزاز بالدين والولاء والانتماء للوطن، والتوعية بأهمية دور الأسرة في التربية الصحيحة والسوية للأبناء الذين سيحملون راية التنمية والتطوير بالمستقبل.