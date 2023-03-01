انطلاق بطولة الطلبة فى كمال الأجسام بجامعة سوهاج الثلاثاء القادم

سوهاج محمود مقبول

تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج، بطولة الطلبة في كمال الأجسام، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 من مارس الجارى، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على خلق بيئة جامعية مثالية لاكتشاف المواهب الطلابية فى مختلف المجالات والأنشطة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب، واختيار أفضل العناصر لتمثيل الجامعة فى كافة المحافل والبطولات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن خطة الأنشطة الطلابية هذا العام ضمت العديد من الفعاليات والمشاركات الرياضية المتميزة، والتى من شأنها دعم وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وبناء جيل سليم بدنياً وفكرياً، وإكسابهم مهارات إضافية جديدة تساعدهم على تنمية شخصياتهم وتطوير مداركهم العلمية والعملية.

ومن جانبه، أوضح نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي، إن رياضة كمال الأجسام تعد نوعًا من التمارين التي تهدف إلى تعزيز العضلات وزيادة اللياقة البدنية، والحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، كما أنها تهدف إلى إظهار الكتلة العضلية وتقسيماتها وتناسقها بطريقة جمالية.

وقال الخطيب محمد، أخصائي رياضي بالإدارة أن البطولة تقام في الأوزان من 65 كيلو حتى 90 كيلو، مشيرًا إلى ضرورة التزام المتسابقين بالزي الرياضي أثناء العرض، واستبعاد من يخالف التعليمات.