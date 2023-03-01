شرم الشيخ تستعد لبطولة جديدة من سباقات الهجن بمشاركة مئات الهجانة

شرم الشيخ ـ محمد حسين

يستعد مئات الهجانة من ملاك الإبل العربية الأصيلة لجولة جديدة من سباقات الهجن تنطلق غدا الخميس بمضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ.

وأعلن الاتحاد المصرى للهجن أن السباق المقرر يستمر لمدة يومين بعدد 30 شوطا، وينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم الاتحاد الإماراتى للهجن تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الأول الخميس بعدد 27 شوطا، وهى خلال الفترة الصباحية، شوط الهجن فئة "لبانا ابكار"، لمسافة 2 كم، والهجن "لبانا قعدان" لمسافة 2 كم، والهجن "الضرايب" لمسافة 3 كم، والهجن "لبانا ابكار حراير" لمسافة 3 كم، والهجن "لبانا قعدان حراير" لمسافة 3 كم، وهجن "محافظات" لمسافة 4 كم ثنايا حراير.

والفترة المسائية بشوط الماراثون لمسافة 6 كم للهجن فئة "حراير"، وشوط مارثون 12كم للهجن فئة "حراير"، وأشواط "ثانى صريمة ابکار حراير وقعدان"، وشوط محافظات لمسافة 6 كم، وتستكمل الفعاليات الجمعة بعدد 4 أشواط للهجن فئة "ثنايا حراير عباديات وورباع وناب حراير، ورباع وناب عباديات".

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى لسباقات الهجن، إن السباق تشارك فيه الهجن من محافظات شمال وجنوب سيناء، والشرقية والإسماعيلية والسويس، والوادى الجديد، والأقصر والمنيا وسوهاج والمنيا، ويبدأ فجر الخميس الساعة 5:30 صباحا، وبداية الفترة المسائية الساعة 1 ظهرا.

وأشار إلى أنه تم استقبال الهجانة المشاركين القادمين من كل المحافظات وفتح باب التسجيل حتى مساء الثلاثاء الموافق 2/28/ 2023 وفق قاعدة بيانات جديدة اعتمدت على التسجيل بصورة البطاقه ورقم التليفون لكل صاحب جمل مشارك.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للهجن أنه انطلقت أول دورة سباقات الهجن التنشيطية على مضمار شرم الشيخ للعام الجارى فى يناير الماضى بمشاركة 750 جملا من 12 محافظة، تسابقت على على 30 شوطا.

وأشار سلامة أبو الندا ترابين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن، إلى أن السباق حضرت للمشاركة فيه جمال من كافة محافظات مصر الصحراوية، ويتم انطلاق الأشواط وفقا لسن كل جمل وتتم بواسطة الراكب الآلى وشوط تراثى بواسطة الراكب البشرى.

وتابع الدكتور مهدى سماحة مدير البطولة أن السباق تقوم بتنظيمه لجان فنية متخصصة تبدأ بتحديد سن كل جمل واختيار الشوط المناسب له ولجان التحكيم التى ترصد الرقم الزمنى الذى يحققه كل جمل وتحديد أول 10 مراكز.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن السباقات التنشيطية للهجن تأتى فى إطار الاستعداد للمهرجان المصرى الإماراتى للهجن والتراث، المزمع انطلاقه خلال فترة قريبة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المحافظ أن المستهدف من الدورات التنشيطية اختبار المنشآت والمرافق المتطورة فى المضمار والوقوف على كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة على إنجاح المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث والمقرر خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن بذل الجهد فى التدريب والإستعداد لتنفيذ المخطط هو أهم عناصر النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وهو الدرس الذى تعلمناه فى مدرسة القوات المسلحة مصنع الرجال حماة الوطن القائمين على تنميته وازدهاره ورفاهية أبنائه.

وجدد فودة دعوته لجميع مربى الهجن والمؤسسات المعنية فى كل الأقاليم المشاركة فى الفعاليات التى يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ والإستفادة من مكونات المشروع الضخم الذى تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته فى كفاءة الخدمات والتسهيلات التى تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات فى نمط دائم ومتكرر.