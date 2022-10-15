انطلاق أشواط أول سباق هجن بمنطقة السلوم غرب مطروح.. صور

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، انه لأول مرة يقام سباق هجن فى منطقة السلوم فى قرية بقبق بعد ان تم انشاء مضمار للسباق على مسافة 5 كيلو وبدأت اليوم فعاليات التسابق والتنافس بين الجمال المشاركة التى حضرت من كل المحافظات .

وقال محمد عبدالله المهيري من لجنة إتحاد الهجن الإماراتى الداعم للبطولة، ان هذا السباق تمهيدى وهو الأول على مضمار سباق الهجن الذى قام اتحاد الهجن الاماراتى بإنشائه على بمنطقة السلوم لافتا انه فى ثانى ميدان سباق يتم انشائه من الاتحاد الاماراتى للهجن وسبقه إنشاء ميدان العلمين .

وأضاف أن السباق مقسم إلى 30 شوطا على فترتين صباحية ومسائية والهدف دعم وتشجيع سباقات الهجن فى مصر .

وأعلنت للجنة المنظمة أن السباق تشارك فيه هجن من كل المحافظات ويقام ليوم واحد على 30 شوطا فترتين مسائية وصباحية.

ووصل خلال اليومين الماضيين لميدان سباقات الهجن شرق مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح 400 جمل يقودها هجانة من كل محافظات مصر للمشاركة فى فعاليات أول سباق هجن ينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى.

وقال الشيخ محمد أبو عنقة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للهجن، إنه تم تسجيل 400 جمل تشارك فى السباقات بالسلوم من محافظات سيناء والوادى الجديد ومحافظات القناة، ومحافظات الصعيد ومطروح.

وأضاف أن فريقا من اللجنة الفنية استقبل الهجانة وسجل أسماء الجمال المشتركة ونوعها واسم مالكها، وأداء اليمين على صحة البيانات المقدمة وتسكينها على مجموعات التسابق بحسب سنها ونوعها.

وتابع أن جميع الهجن تشارك فى السباق، لافتا أن كل مالك هجن حضر مع جماله والقائمين على خدمتها من هجانة وأقاموا الخيام بجوار المضمار، وانطلق بعضهم فى تدريبات تجريبية على أرض المضمار.



انطلاق-أشواط-أول-سباق-هجن-بمنطقة-السلوم



انطلاق-أشواط-أول-سباق-هجن-بمنطقة-السلوم-غرب-مطروح