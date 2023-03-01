رفع 170 طن قمامة فى حملات نظافة مكبرة بمركز المحلة

الغربية مصطفى عادل

أعلن اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى علي تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى محلة حسن والمعتمدية والشهيدى وشبرابابل، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، والتى أسفرت عن رفع 170 طن من القمامة.

وأضاف أن الحملة الأولى تم تنفيذها بنطاق وحدة محلة حسن، وجاءت بمشاركة معدات الوحدات المحلية لمحلة أبو على وبشبيش وميت الليت ومحلة حسن، شملت قرى الوحدة المحلية لمحلة حسن ومساكن المنشية، أما الحملة الثانية كانت بنطاق وحدة المعتمدية بمشاركة معدات الوحدات المحلية للعامرية و الجابرية و المعتمدية و نمرة البصل و شملت طريق المعتمدية / الجابرية و طريق عزبة أم ستين و طريق عزبة قسم ثاني.

والحملة الثالثة بنطاق وحدة الشهيدى بمشاركة معدات الوحدات المحلية للبنوان ودمرو و سامول و الشهيدى وقد شملت أمام المصالح الحكومية ومداخل القرى والعزب التابعة للشهيدى، أما الحملة الرابعة بنطاق وحدة شبرابابل قد جاءت بمشاركة معدات الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و صفط تراب و بلقينا شملت كورنيش كفر حجازي و مدخل شبرابابل و عزبة حمد.

ويذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة أعلنت أنها سوف تنظم العديد من حملات النظافة المشتركة خلال الفترة القادمة بهدف رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة.