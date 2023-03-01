رفع 55 طن تراكمات قمامة بتغطية مصرف شبراملكان ومنطقة العلو بالمحلة

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز و مدينة المحلة الكبري ، لليوم الثاني علي التوالي أعمال التطهير بمصرف شبراملكان ورفع تراكمات القمامة أمام المناطق المغطاة بقرية شبراملكان ومنطقة العلو أمام مدرسة جودة النادي بإجمالي 55 طن و ذلك بمشاركة حفار هندسة صرف غرب المحلة و عدد من المعدات سيارة قلاب 20 طن بالجراج المركزي و3 جرار زراعي بمقطورة تابعة للوحدات القروية صفط تراب والعامرية والجابربة.

يذكر أنه تم تمهيد وتسوية الطرق المؤدية إلى القري والعزب التابعة للوحدة المحلية بالمعتمدية و طريق سندسيس و عزب عزت عداه و الشيشينى و القسيس، كما تواصلت أعمال تبطين ترعة الفاروقية نطاق وحدة الجابرية، باستكمال عمل التدبيش والتجهيز للفرش الخرسانى ضمن مراحل عملية التبطين .

وأعلنت محافظة الغربية في بيان لها عن الانتهاء من تطوير 9 نقاط شرطية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى وذلك بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 9 نقاط بقرى (شبراملس، سنبو الكبرى، سنباط، الغريب، شرشابة، سندبسط، حانوت، نهطاى وتفهنا العزب).

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة قد انتهت من تنفيذ 558 مشروع من إجمالي 943 إلى جانب العمل في باقي المشروعات بنسبة تنفيذ إجمالية 86 % وذلك داخل 9 وحدات محلية تضم (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.