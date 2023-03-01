ترتيب شركات السمسرة خلال يناير.. "إى إف جى هيرميس" فى الصدارة بحصة 10.3%

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر فبراير الماضي، بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.8%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 5.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز السابع، بقيمة تداول 3.4 مليار جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 3 مليارات جنيه، 2.9 مليار جنيه، بنسبة 3.5%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.