ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "إى إف جى" تنفذ تداولات بـ4.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 21.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.6%.

وحلت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.654 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.099 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.037 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات فى المركز السابع، بقيمة تداول 965.9 مليون جنيه بنسبة 4.6%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 862.2 مليون جنيه بنسبة 4.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 830.8 مليون جنيه، 726.5 مليون جنيه، بنسبة 4%، 3.5% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 17488.87 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 2990.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4514.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 20749.28 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3472.35 نقطة.