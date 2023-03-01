البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على الانضمام لـ"الناتو"

وكالات

وافق البرلمان الفنلندي، الأربعاء، بشكل مسبق على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل مصادقة كافة برلمانات الحلف على الانضمام.

وكان قد حذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون من السماح لفنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل السويد، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني قبل عدة أيام.

وقال كريسترسون "التعاون العسكري الوثيق للغاية بين السويد وفنلندا قبل الحصول على عضوية حلف الناتو سيكون معقدا للغاية إذا تم التفريق بيننا كأعضاء ".

وأضاف "فنلندا والسويد تقدمان الأمن.. لدينا قدرات في الجزء الذي نعيش فيه من العالم وستستفيد منها كل دول الناتو".

وأعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن مشاعر مماثلة في مؤتمر ميونخ للأمن، موضحة "لقد أرسلنا رسالة واضحة أننا نريد الانضمام للناتو في نفس الوقت.. من مصلحة الناتو أن تنضم السويد وفنلندا في نفس الوقت".