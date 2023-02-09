وكيل تعليم كفر الشيخ: تدريب معلمى الدراسات الاجتماعية على النظام التعليمى الجديد

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده وكيل المديرية، والسيد إسماعيل، مدير الإدارة، وخالد عباس، وكيل الإدارة، ورشدي هيبه، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، استكمالا لخطة التنمية المهنية لمعلمى الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسي 2022-2023، والتدريب يستهدف معلمى وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية على النظام التعليمي الجديد. (2.0 Education ).

وأكد محمد عبد الله، علي حرص الوزارة على تنمية المعلمين مهنيا، لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم العالمي والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة.

وعلى جانب آخر أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعداداتها لاستقبال الطلاب، يوم السبت المقبل، في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022\2023، وتم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة و الفصول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وسوف تستقبل 256 مدرسة" تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين" بمحافظة كفر الشيخ، يوم السبت، الطلاب، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها 2244 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد، فى ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعلمية،و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني، وتم الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.