قبول طلبات تظلمات نتائج الإعدادية بالبحيرة بالإدارات التعليمية لأول مرة

البحيرة - ناصر جودة

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسى الجديد داخل كل إدارة تعليمية لأول مرة تيسيرا على طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين فى تقديم تظلمات على نتائج امتحانات نصف العام الدراسى 2030.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار جاء تخفيفا عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال الى مدينة دمنهور مقر الكونترول المركزى نظرا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف أن من يرغب فى التظلم على نتائج الشهادة الاعدادية عليه تقديم الطلبات ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك، وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاضطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 فبراير حتى انتهاء مدة التظلمات الرسمية.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التعليم أن جلسة الاضطلاع سوف تكون بالكونترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذى حددتة الإدارة التعليمية.