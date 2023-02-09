هل يمكن أن يسبب الإجهاد سكتة دماغية؟ نصائح ضرورية لصحتك

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن تكون السكتة الدماغية أحد نوعين: نزفية أو إقفارية، وتحدث السكتة الدماغية النزفية نتيجة وجود بقعة ضعيفة في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ويمكن أن يحدث ضعف في الأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم إذا تمزقت الأوعية الدموية، فإنه يتسبب في نزيف في الدماغ وهذا ما يسمى بالسكتة الدماغية النزفية، وتمدد الأوعية الدموية هو أحد أكثر أسباب السكتة الدماغية النزفية شيوعًا.

وحسب ما ذكره موقع Healthy تحدث السكتة الدماغية عند انسداد تدفق الدم إلى جزء من الدماغ جزئيًا أو كليًا و يمكن أن يحدث هذا بسبب جلطة دموية أو انسداد الكوليسترول في الأوعية الدموية. نتيجة لذلك ، لا يتلقى الدماغ ما يكفي من الأكسجين والمواد المغذية ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

يمكن أن تؤدي هذه التغييرات في الدماغ إلى علامات وأعراض السكتة الدماغية مثل صعوبات الكلام والشلل وضعف العضلات ومشاكل التوازن وصعوبات الذاكرة، ويمكن أن تتحسن بعض هذه التغييرات بالعلاج بينما البعض الآخر دائم،و عندما يكون تلف الدماغ شديدًا ، يمكن أن تكون السكتة الدماغية قاتلة.

هل ارتفاع ضغط الدم يسبب سكتة دماغية؟

يعد ارتفاع ضغط الدم من بين أهم 5 أسباب رئيسية للسكتة الدماغية إلى جانب ارتفاع الكوليسترول في الدم والسكري والتدخين والسمنة، أظهرت الأبحاث أن 77٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية لأول مرة يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

هل يمكن أن يسبب الإجهاد المزمن سكتة دماغية؟

يمكن أن يسبب الإجهاد المزمن بشكل غير مباشر سكتة دماغية على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر معروف للسكتة الدماغية وأمراض القلب، يمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا التهابًا في الشرايين في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يمكن تفسير كيف يزيد القلق من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعدة طرق، القلق المزمن يمكن أن يضر الأوعية الدموية بسبب الالتهاب أيضًا ، الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من القلق هم أكثر عرضة للتدخين وتناول الطعام غير الصحي وعدم النشاط البدني. كل هذه عوامل خطر معروفة للسكتة الدماغية،ويمكن أيضًا تفسير ارتباط القلق بالسكتة الدماغية من خلال ارتفاع مستويات هرمونات التوتر المنتشرة في الأشخاص القلقين بالإضافة إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

على الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن التخلص من القلق والتوتر من حياتك تمامًا ، إلا أنه يمكنك إدارة هذه العناصر إلى حد كبير، و لتحقيق هذه الغاية ، يجب أن تهدف إلى:

-تجنب الأكل غير الصحي ومارس الكثير من التمارين.

-بناء علاقات هادفة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة.

-شارك مخاوفك أثناء الأحداث المجهدة مع الأصدقاء المقربين.

-ابحث عن الفرح في ملذات الحياة الصغيرة.

-تجنب الإفراط في مشاهدة الأخبار إذا كانت تزيد من مستويات التوتر.

-اقضِ وقتًا في ممارسة الهوايات والأنشطة الممتعة الأخرى.

-شارك في أنشطة مثل التأمل واليوجا.

-تعلم أن تقول لا للطلبات التي تسبب لك التوتر.

-تجنب التدخين والكحول كطريقة للتعامل مع التوتر المزمن.