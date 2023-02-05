تطبيق هاتف جديد يكتشف السكتة الدماغية عند حدوثها

كتبت ميرفت رشاد

أكدت الأبحاث الأولية، أن تطبيقًا يسمى FAST.AI مملوك لشركة عالمية Neuronics Medical ، قادر على اكتشاف أعراض الوجه المرتبطة بالسكتة الدماغية وضعف الذراع لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسكتة الدماغية الحادة، فأصبحت تطبيقات الهواتف الذكية أكثر من مجرد أدوات ترفيه فبعضها يمكنه مراقبة الصحة، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

أكد الباحثون، أن تطبيقFAST.AI قادر على تحديد ما إذا كان شخص ما يعاني من سكتة دماغية أثناء حدوثها، فالتطبيق قد يكون دقيقًا مثل طبيب الأعصاب في تشخيص السكتة الدماغية، ومن من المقرر تقديم بحث أولي حول فعالية FAST.AI في تحديد أعراض السكتة الدماغية في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي التابع لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية في فبراير الجارى.

ويكتشف التطبيق، السكتات الدماغية الشديدة باستخدام خوارزميات تتعرف على ضعف الذراع وتغيرات الكلام وعدم تناسق الوجه - وهو أحد أعراض السكتة الدماغية التي تتميز بتدلي عضلات الوجه، إنه يعمل عن طريق استخدام فيديو للوجه ينظر إلى 68 نقطة بارزة في الوجه.،كما تستخدم مستشعرات لقياس حركة الذراع واتجاهها ، والتسجيلات الصوتية لاكتشاف التغيرات في الكلام.

في إحدى الدراسات، حقق الباحثون في فعالية FAST.AI على ما يقرب من 270 شخصًا في غضون 72 ساعة من دخول المستشفى بسبب السكتة الدماغية الحادة.

وجد العلماء أن التطبيق اكتشف بدقة عدم تناسق الوجه المرتبط بالسكتة الدماغية في حوالي 100٪ من المشاركين، حدد FAST.AI أيضًا بدقة ضعف الذراع لدى ثلثي المصابين بالسكتة الدماغية الحادة، ومع ذلك ، لا يزال نظام الكشف عن الصوت الذي يبحث عن التغييرات في الكلام بحاجة إلى التحقق من صحته بشكل كامل ، أظهر التحليل الأولي أنه قد يكون قادرًا على الكشف الدقيق عن الكلام المشوش المرتبط بالسكتة الدماغية.

تؤكد هذه النتائج المبكرة للتطبيق الذي تم تحديده بشكل موثوق لأعراض السكتة الدماغية الحادة بدقة مثل طبيب الأعصاب، وستساعد في تحسين دقة التطبيق في اكتشاف علامات وأعراض السكتة الدماغية مبكرًا في الحصول على الرعاية الطبية بشكل أسرع ، وبالتالي تقليل فرصة الشفاء المطول.