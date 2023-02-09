اليوم السابع
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نصائح مرفق الكهرباء عند تركيب عداد مسبوق الدفع.. اقرأ التفاصيل

الخميس، 09 فبراير 2023 02:00 ص
نصائح مرفق الكهرباء عند تركيب عداد مسبوق الدفع.. اقرأ التفاصيل عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس الإجراءات عدد من النصائح الهامة التى يجب على المشترك اتباعها عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهى كالاتى:

 

1- عند تركيب العداد لأول مره أطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

 

2- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

 

3- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

 

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org

                                         

5من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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