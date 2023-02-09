رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن إنشاء مستشفى الأورام بتكلفة 250 مليون جنيه.. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية فى الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومسؤولى الشركة الوطنية للمقاولات " جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، والدكتور حاتم الجوهرى، مدير المستشفى الجامعى، وأمين عام الجامعة الدكتور على صبرى.

أكد رئيس الجامعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن وتحققت فى هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، وصولًا لدخولها الخدمة فى أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع.

وقال دسوقى، أن المستشفى يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبى بالمحافظة وهو حلم أبناء كفر الشيخ، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة.

وأشار رئيس الجامعة إلى تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2020م مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ والذى يأتى فى إطار استكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالجامعة.

وقال دسوقى، أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ، مؤكدًا أن المبنى يتكون من دور أرضى وثمان أدوار علوية متكررة بمسطح إجمالى يصل إلى ٤٥ ألف متر مسطح، ويحتوى المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات وعنابر وقسم عناية مركزة داخلية.

كما يحتوى المبنى على 690 سرير إقامة و87 أسرة عناية مركزة إلى جانب 30 حضانة أطفال، و10 أسرة من العناية المركزة للأطفال كما يشتمل المبنى على 16 غرفة عمليات كبرى، وثمان غرف عمليات أخرى صغرى وكذا قسم الغسيل الكلوى الذى يضم 4 صالات يوجد بها 53 سريرًا للغسيل الكلوى وبه غرفة للعزل، ووحدة لمعالجة المياه، كما يضم المبنى قسم لتفتيت الحصوات والمعامل وقسم للأشعة بمختلف أنواعها وقسم لمعالجة الحروق وقاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقعد ومحطة للغازات الطبية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ بأنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرسانى وأعمال المبانى بالكامل وجارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الغازات للمبنى كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات للخزان الأرضى وجارى أعمال التشطيب للخزان والذى يخدم القطاع الطبى بالكامل.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال إنشاء مبنى العيادات الخارجية والذى يتكون من أرضى و8 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضى 2200م2 ومساحة الدور المتكرر 2200م2 وإجمالى مساحة المشروع 20000م2 ويضم " 48 " عيادة، وعدد "2 " غرفة للأشعة " أشعة فوق صوتية – أشعة سينية "، وعدد "12 " مدرج بسعة 100 فرد بإجمالى 1200 فرد، وعدد " 4 غرفة استراحة أطباء وعدد 12 صالة تشريح تعليمى، والمحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة " صيدلية مركزية، معامل، غرف إدارية ".

كما تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ سير العمل فى مستشفى الأورام، مؤكدًا أن إجمالى مساحة المبنى 8000 م2 "ويتكون المبنى من دور أرضى بمسطح 2200 م2 وثلاث أدوار متكررة مساحة الدور 1700 م2 بالإضافة إلى كافيتيريا بسطح المبنى بمساحة 700 م2.

ويتكون المشروع من غرفتين غرف الإشعاع الخطى، وغرفة محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم وعدد 3 غرفة للأشعة " أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية"، و38 سرير للعلاج الكيماوى وإجمالى عدد الآسرة 76 سرير وعدد 3 عيادة وعدد 1 قاعة سيمينار سعة 135 فرد وخدمات عامة "غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية دورات مياه - صالة تذاكر".

وأشار دسوقى إلى أن التكلفة الإجمالية لمركز الأورام تبلغ 200 مليون جنيه و50 مليونا من الموارد الذاتية ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمركز مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفر الشيخ.