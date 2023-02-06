رئيس جامعة كفر الشيخ: أنهينا استعدادات استقبال الطلاب بالكليات والمعاهد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، انتهاء استعدادات الجامعة، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات، وخطة الانتدابات للكليات، وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد، مؤكدا أنه تم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول، وخلال ساعات سيتم اعلان نتائج الطلاب في كل كليات الجامعة ومعاهدها البالغ عددها 22 كلية ومعهد.

وأوضح دسوقي، لـ" اليوم السابع"، أنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل ،كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية وذلك تيسيرا علي الطلاب، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية، موجهاً بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.

وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات في المدن الجامعية لاستقبال طلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة.

وأضاف عبد العال، أنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه، مشيرا إلى أنه تم تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية، وذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات بالمدن الجامعية تم تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات في مجال الإقامة والتغذية بالصورة التي تليق بالجامعة، مع مراعاة التجديد والتنويع في الوجبات الغذائية.