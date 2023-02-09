ورجحت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - اليوم الخميس، أن يكون هناك تغيير طفيف في ظروف التنقل عبر البلاد شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة في ضوء الأرض المتجمِّدة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة السطحية - أمس - وصلت حوالي درجة الصفر المئوية، وخلال الأسبوع المقبل، تشير التوقعات إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى ذوبان الجليد وبالتالي تدهور التنقل عبر نهر دونباس.

وتتوقع استخبارات المملكة المتحدة أن يكون التنقل عبر البلاد في أسوأ حالاته على الأرجح، مع ظروف موحلة للغاية، من منتصف إلى أواخر مارس المقبل. وبالتالي، من المرجح أن يسعى القادة من كلا الجانبين إلى تجنب جدولة هجمات كبيرة في مثل هذه الأوقات.