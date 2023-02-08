اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلينسكي وسوناك يناقشان "صيغة السلام" وإقامة الألعاب الأولمبية بدون روسيا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 06:23 م
زيلينسكي وسوناك يناقشان "صيغة السلام" وإقامة الألعاب الأولمبية بدون روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء قضايا الدعم الدفاعي وإعادة بناء أوكرانيا و(صيغة السلام)؛ التي طرحها زيلينسكي كأساس للمفاوضات مع روسيا، فضلا عن مناقشة منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.


كما ناقش المسئولان -أثناء زيارة الرئيس الأوكراني للمملكة المتحدة- التكامل الأوروبي لأوكرانيا والدعم المستقبلي من المملكة المتحدة، إلى جانب قضية إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الواعدة الأخرى. وذلك بحسب ما نشرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.


وأبلغ زيلينسكي سوناك عن الوضع القائم على الخطوط الأمامية والاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة الأوكرانية من حيث الأسلحة والمعدات العسكرية، وشدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة اللازمة من الحلفاء لوقف الهجوم.


كما شكر زيلينسكي الشعب البريطاني وسوناك بشكل شخصي على تقديم الدعم الشامل لبلاده في مواجهة العملية العسكرية.


جدير بالذكر أن هذه تعد أول زيارة يقوم بها زيلينسكي إلى المملكة المتحدة وثاني رحلة خارجية له منذ بداية العملية العسكرية في شهر ديسمبر من العام الماضي.


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