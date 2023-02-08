ما مرض التهاب المفاصل الروماتويدى وأعراضه؟

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل، فقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب و الأوعية الدموية

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يحدث اضطراب التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يعد من أمراض المناعة الذاتية، عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة جسمك بالخطأ.

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على بطانة مفاصلك، مسببا تورمًا مؤلمًا، ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل العظام وتشوُّه المفاصل، ويمكن أن تتلف أجزاء أخرى من الجسم كذلك بسبب الالتهاب المصاحب لداء المفاصل الروماتويدي ورغم أن الأنواع الجديدة من الأدوية قد حسنت كثيرًا من خيارات العلاج، ما زال التهاب المفاصل الروماتويدي الحاد يسبب الإعاقة الجسدية.

قد تشمل علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

-إيلام ودفء وتورم المفاصل.

-تيبس المفاصل، والذي يتفاقم عادة في الصباح وبعد فترة من عدم النشاط.

-التعب و الحمى وفقدان الشهية.

-في العادة يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي في مراحله الأولى المفاصل الصغيرة أولاً، وخاصة المفاصل التي تصل أصابع اليدين باليدين وأصابع القدمين بالقدمين.

ومع تفاقم المرض، تنتشر الأعراض غالبًا إلى مفصلَي الرسغ والركبة والكاحل والمرفق والفخذ والكتف وفي معظم الحالات، تظهر الأعراض على المفاصل نفسها في كلا جانبي الجسم.

ويواجه نحو 40% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا علامات وأعراض تظهر في مناطق أخرى غير المفاصل. وتشمل تلك المناطق ما يلي:

-الجلد

-العينان

-الرئتان

-القلب

-الكلى

-الغدد اللعابية

-النسيج العصبي

-نخاع العظم

-الأوعية الدموية

قد تتباين شدة علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، بل إنه قد يظهر ويختفي بين الحين والآخر وتتناوب فترات تزايد نشاط المرض، وتُدعى فترات التأجج، مع فترات التعافي النسبي، وذلك عندما يقل التورم والألم أو يختفيان ومع مرور الوقت، قد يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في تشوه المفاصل وتغيُّر مكانها.

تتضمَّن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

-النوع، النساء أكثر عرضةً من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

-العمر، يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي في أي عمر، لكنه شائع بدايةً من منتصف العمر.

-التاريخ المرضي للعائلة يزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا به.

-التدخين، يزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، خاصةً إذا كنت مستعدًّا وراثيًّا للإصابة بالمرض. ويبدو أيضًا أن للتدخين علاقة بزيادة شدة المرض.

-الوزن الزائد، يبدو أن الناس ذوي الوزن الزائد أكثرُ عرضةً لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.