3 أسباب تجعل الكزبرة أفضل غذاء لصحة الغدة الدرقية

كتبت فاطمة خليل

الغدة الدرقية هي غدة صماء صغيرة توجد في الرقبة، أسفل تفاحة آدم مباشرة، تؤثر على نمو وصحة القلب والدماغ والكبد والكلى وأنظمة الأوعية الدموية وضغط الدم والجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي عن طريق إنتاج الهرمونات، هناك نوعان متميزان من الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية، نتعرف على أسباب تجعل الكزبرة أفضل غذاء لتحسين صحة الغدة الدرقية فى التقرير التالى، بحسب موقع "Health".

عادة ، يُنصح المرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية ونقص الغدة الدرقية بتناول بذور الكزبرة ، حيث تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية بما في ذلك مضادات الأكسدة، يمكن لبذور الكزبرة وأوراقها وماء الكزبرة أن تفعل المعجزات لشخص يعاني من الغدة الدرقية.

فوائد الكزبرة

الكزبرة من أفضل الأطعمة للغدة الدرقية، حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و C و K وتحتوي أوراقها على فيتامين C أكثر من بذورها.

تحتوي الأوراق أيضًا على كمية عالية من الخصائص المضادة للأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة كما استخدم الطب التقليدي بذور الكزبرة للغدة الدرقية.

فيما يلي 3 فوائد رئيسية للكزبرة يمكن أن تساعدك في التعامل مع الغدة الدرقية:

1. خصائص مضادة للأكسدة

تستخدم بذور الكزبرة للأغراض الطبية منذ عقود. ومع ذلك ، قد يختلف طعم البذور قليلاً من حيث نضارتها حيث تحتوي هذه البذور على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية أجسامنا من الأمراض أو الاضطرابات مثل الغدة الدرقية.

2. إدارة الكوليسترول

غالبًا ما ترتبط الغدة الدرقية بالعديد من الأمراض وفي بعض الحالات، تبدأ أمراض جديدة في التطور بسبب الغدة الدرقية. السبب الرئيسي للغدة الدرقية هو زيادة مستوى الكوليسترول الكلي ، بمساعدة بذور الكزبرة ، يمكنك التحكم في الكوليسترول ، والذي بدوره سيساعد في الحفاظ على هرمونات الغدة الدرقية.

3. فقدان الوزن

يمكن أن يساعد ماء بذور الكزبرة في تحفيز إنقاص الوزن من خلال اتباع أسلوب حياة نشط وصحي وتناول طعام نظيف. إذا كنت تستهلك أوراق الكزبرة ، فإنها تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال لإدارة مستويات الغدة الدرقية.

ومع ذلك ، يُقترح ألا تعتمد فقط على الكزبرة في علاج المشكلات المتعلقة بالغدة الدرقية ركز على تحسين نمط حياتك بشكل عام.

الفوائد الصحية الأخرى للكزبرة

يساعد ماء الكزبرة على تخفيف أعراض التهاب المفاصل عن طريق تقليل انزعاج المفاصل وتورمها.

يقلل من تساقط الشعر.

تحتوي الكزبرة على وفرة من حمض الفوليك ، حيث تحمي الخلايا من التلف الجذري للخلايا.

غالبًا ما تستخدم بذور الكزبرة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. على سبيل المثال ، الغازات والانتفاخ والتشنجات والإسهال والقيء والغثيان.

السيطرة على مستويات السكر في الدم.

إزالة السموم من الجسم.

3 طرق لتناول الكزبرة

1. شاي الكزبرة

أولاً ، اغلي ملعقتين كبيرتين من بذور الكزبرة في كوب من الماء لمدة 10-15 دقيقة على نار هادئة.

دع الماء يستقر في درجة حرارة صالحة للشرب ثم قم بتصفيته.

اشربه على معدة فارغة في الصباح ، كما يمكنك إضافة العسل.

يمكنك أيضًا نقع بذور الكزبرة لبضع دقائق قبل غليها إذا كنت ترغب في الحصول على أقصى فائدة.

2. ماء الكزبرة

اغسل ونقع كمية من 15-20 ورقة كزبرة في الماء طوال الليل.

اشربه في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

للحصول على طعم أفضل ، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون

3. مشروب أوراق الكزبرة المطحون

اغسل أوراق الكزبرة جيدًا واخلطها في الخلاط.

ثم أضف نصف كوب من الماء وعصير الليمون والعسل لفوائد إضافية.

اشرب هذا العصير الطازج على معدة فارغة كل صباح.