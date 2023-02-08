جامعة الأقصر تستعد لبدء الفصل الدراسي الثاني بتجهيز القاعات والسكن الجامعي

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد جامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، التجهيز على قدم وساق لبدء الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة، فى نهاية شهر فبراير الجارى، حيث يجرى متابعة توفير كافة متطلبات طلبة الكليات بالقاعات الدراسية، وأعمال صيانة السكن الجامعى قبل بدء الترم الثانى.

ويقول الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه يتم العمل على تجهيز كافة المتطلبات لدعم طلبة كليات الأقصر المختلفة، كما يجرى مواصلة العمل فى تجهيز مباني الكليات الجديدة لتدخل الخدمة مع قدوم العام الدراسي المقبل، كما تم التشديد على عمداء ووكلاء الكليات بوضع الجداول الزمنية اللازمة لكل فصل دراسي منذ بدء الترم الثاني وحتى نهاية الدراسة ومواعيد إمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه ناقش مجلس الجامعة مؤخراً خطط إنشاء كلية العلوم التربوية والتقنيات المتقدمة، وكذلك إنشاء كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور أبو الفضل محمود بدران، عضو المجلس، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة لجائزة الأمير عبد الفيصل للشعر، وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئة التدريس، فقد وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد عطيتو حامد - المدرس بقسم جراحة العيون - كلية الطب جامعة الأقصر، بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، ومنح الدكتورة فاطمة يوسف عبدالحميد أبوزيد – المدرس بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، كما وافق المجلس على منح باحثين درجة الماجستير بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق.

ووافق المجلس، على توقيع مذكرة تفاهم بين: كلية الآثار جامعة الأقصر، والمجلس العربي للاتحاد العام للأثريين العرب "منبثق من اتحاد الجامعات العربية"، كما وافق المجلس على فتح باب الدراسة بدبلوم الدراسات العليا في إدارة التراث "برنامج مميز بمصروفات" للعام الجامعي 2023/2024م، وشهدت الجلسة، الموافقة على انطلاق فعاليات مؤتمر منهجية صُناع التغيير لرواد الإبداع الإفريقي، والذي سينعقد بكلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الإفريقية، تحت شعار "تراثنا هويتنا" خلال شهر فبراير الجارى.





