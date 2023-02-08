ثوران بركان ساكوراجيما غرب اليابان.. وتحذيرات للسكان من تساقط الحمم

وأصدر مكتب كاجوشيما للأرصاد الجوية، تحذيرات للسكان من تساقط الحمم البركانية والصخور جراء ثوران بركان ساكوراجيما، واطلاقه سحبا كبيرة من الرماد امتدت لمسافة نحو 1.5 كيلومتر من الفوهة، فيما بلغ ارتفاع الدخان 1000 متر وامتزج مع السحب، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتحتوي اليابان على العشرات من البراكين النشطة. وتقع البلاد في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ، التي تشهد زلازل وانفجارات بركانية كثيرة.

وأخر يناير الماضى، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من نشاط بركان جبل أسو الواقع فى جنوب غرب البلاد، مطالبة المتنزهين والسكان من الاقتراب من الجبل.