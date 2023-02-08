ثوران بركان ساكوراجيما غرب اليابان.. وتحذيرات للسكان من تساقط الحمم

حذرت السلطات المحلية فى جنوب اليابان، اليوم الأربعاء، السكان وطالبتهم بالحذر بعد وقوع انفجار بركانى فى فوهة بركان ساكوراجيما الواقع بمدينة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية .
وأصدر مكتب كاجوشيما للأرصاد الجوية، تحذيرات للسكان من تساقط الحمم البركانية والصخور جراء ثوران بركان ساكوراجيما، واطلاقه سحبا كبيرة من الرماد امتدت لمسافة نحو 1.5 كيلومتر من الفوهة، فيما بلغ ارتفاع الدخان 1000 متر وامتزج مع السحب، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.
وتحتوي اليابان على العشرات من البراكين النشطة. وتقع البلاد في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ، التي تشهد زلازل وانفجارات بركانية كثيرة.
وأخر يناير الماضى، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من نشاط بركان جبل أسو الواقع فى جنوب غرب البلاد، مطالبة المتنزهين والسكان من الاقتراب من الجبل.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن وكالة الأرصاد رفعت مستوى التحذير لـ"جبل آسو" إلى 2 على مقياس من 5 درجات.
وصدر التحذير لمدينة آسو وبلدتين قريبتين في محافظة كوماموتو، الواقعة في المنطقة الشمالية الوسطى من جزيرة كيوشو الجنوبية.
يعتبر جبل أسو، أكبر بركان نشط في اليابان، وهو من بين أكبر البراكين في العالم.. حيث يقع في حديقة أسو كوجو الوطنية بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو فيما يبلغ ذروته 1592 مترا أي ما يعادل (5223 قدما) فوق مستوى سطح البحر.
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